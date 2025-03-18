В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку военного ВСУ с посланием

В Судже бойцы подразделения «Ахмат» обнаружили зажигалку, принадлежавшую военнослужащему Вооруженных сил Украины, с необычной надписью.
Фотографию находки опубликовал в своем Telegram-канале командир спецназа Аид.
На поверхности зажигалки изображен военный летчик, а рядом нанесена фраза на украинском языке: «Ты веришь в привидения?».
Командир подразделения прокомментировал находку лаконичным ответом: «Тебе виднее». По его словам, предмет принадлежал бойцу ВСУ, который был ликвидирован в ходе освобождения населенного пункта.
Ранее житель Суджи Алексей Никифоров рассказал, что боевик ВСУ говорил о мире, тыча автоматом.