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В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку военного ВСУ с посланием

На зажигалке изображен военный летчик и нанесена надпись на украинском языке.

Источник: Аргументы и факты

В Судже бойцы подразделения «Ахмат» обнаружили зажигалку, принадлежавшую военнослужащему Вооруженных сил Украины, с необычной надписью.

Фотографию находки опубликовал в своем Telegram-канале командир спецназа Аид.

На поверхности зажигалки изображен военный летчик, а рядом нанесена фраза на украинском языке: «Ты веришь в привидения?».

Командир подразделения прокомментировал находку лаконичным ответом: «Тебе виднее». По его словам, предмет принадлежал бойцу ВСУ, который был ликвидирован в ходе освобождения населенного пункта.

Ранее житель Суджи Алексей Никифоров рассказал, что боевик ВСУ говорил о мире, тыча автоматом.