В Иркутске открылся флагманский Кадровый центр «Работа России». Как стало известно КП-Иркутск, он создан для помощи людям, которые находятся в поисках новой работы, хотят повысить свою квалификацию или открыть собственное дело.
Двухэтажное здание расположилось в центре города, подрядчик оборудовал зоны цифровых сервисов, где посетители могут составить резюме, подать заявление возможному работодателю, ознакомиться с различными вакансиями.
На первом этаже разместили 14 окон для администраторов. Специалисты помогут в оформлении документов, проконсультируют по интересующим вопросам, а также расскажут о различных мерах поддержки. На втором этаже находится площадка для работодателей.
Отметим, на сегодняшний день региональный рынок труда предлагает 29 тысяч вакансий, большая часть из них связана со сферой строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельностью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что судоходная компания выплатит компенсацию в размере 100 тысяч рублей жителю Усть-Кута.