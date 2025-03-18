РИА: доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился, связи с ними почти нет

Доступ к 11 гражданам России, задержанным в Тунисе в ноябре 2024 года, оказался серьезно затруднен, а информации об их состоянии практически нет. По словам родственников, визиты к ним невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания. Россиян задержали после поездки в приграничный поселок Хайдра, где они планировали посетить исторические памятники. Власти подозревают их в возможной причастности к терроризму, но официальных обвинений до сих пор не предъявили.