Найдены способы увеличения пенсионных выплат: как россиянину добиться повышения

Жители должны понимать, что пенсия изначально может быть занижена. Сумму необходимо контролировать. Во-первых, важно проследить за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Недочеты могут быть связаны с ошибками в документах. Чтобы доказать их наличие, необходимо предоставить трудовую книжку или договоры о работе.