Найдены способы увеличения пенсионных выплат: как россиянину добиться повышения

Россияне, вышедшие на пенсию, могут увеличить размер ежемесячной выплаты. Для этого необходимо выбрать наиболее выгодный пенсионный фонд, контролировать верность учета трудового стажа или перевести материнский капитал в накопления. Такие советы дал россиянам депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.
Жители должны понимать, что пенсия изначально может быть занижена. Сумму необходимо контролировать. Во-первых, важно проследить за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Недочеты могут быть связаны с ошибками в документах. Чтобы доказать их наличие, необходимо предоставить трудовую книжку или договоры о работе.
«Второй способ — выбор выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями. Если вы — участник накопительной пенсионной системы, важно внимательно подходить к выбору организации, где находятся ваши средства. Средства можно передать как в Социальный фонд России, так и в негосударственный пенсионный фонд», — заключил Сергей Гаврилов.
В ГД также предложили отменить ограничения на число иждивенцев, за которых гражданам положена доплата. Это повысит уровень жизни членов многодетных семей.