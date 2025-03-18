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Только старое покрывало напоминало о муже: женщина скончалась после 80 лет ожидания любимого

SCMP: в Китае умерла 103-летняя бабушка, 80 лет ждавшая пропавшего мужа.

Источник: Комсомольская правда

В Китае скончалась 103-летняя женщина, которая больше 80 лет ждала возвращения своего мужа, работавшего за границей. Ду Хужэнь ушла из жизни 8 марта в своем доме в провинции Гуйчжоу, что на юго-западе страны. Об этом сообщили в некрологе ее семьи. Причину смерти родственники не назвали, пишет South China Morning Post.

Как рассказали близкие, перед кончиной пожилая женщина не выпускала из рук старое покрывало. Его она брала с собой, когда выходила замуж в 1940 году. Ду была старше своего супруга Хуан Цзюньфу на три года.

Сразу после свадьбы Хуан пошел служить в армию Гоминьдана. Он воевал в разных уголках Китая. В 1943 году Ду разыскала мужа и жила с ним, пока он нес службу. Позже она забеременела и вернулась домой.

Ранее KP.RU писал, что в Ярославле ушла из жизни Великой Отечественной войны Ольга Лукина. Незадолго до этого женщина отпраздновала свой столетний юбилей.