Женщинам в России предлагают запретить переработки

— Наставничество в политике — это эффективный инструмент, более 200 женщин в сопровождении опытных наставниц были избраны на муниципальном уровне, а в Политшколах приняли участие более 10 тысяч человек в очном и дистанционном формате. Хотела бы сказать слова благодарности исполнительному директору Минченко консалтинг Евгении Владимировне Стуловой, которая оказывает большую помощь в создании образовательного интенсива вместе с ведущими политологами и экспертами страны. Что касается успешных выпускниц, например, на Камчатке участница нашего движения сначала работала в организации жен военнослужащих, еще до СВО, потом она основала гуманитарную миссию, чтобы помогать военным, а затем стала депутатом. Но не стоит забывать, что наш проект не только для продвижения в политику, хотя мы не против быть такой площадкой. Это место, куда женщины приходят, чтобы объединиться с единомышленницами для решения социальных задач, либо обратиться за помощью в трудоустройстве, о чем мы с вами уже говорили. Благодаря нашим консультациям и мерам поддержки буквально каждая восьмая женщина, вступившая в клуб, становится предпринимательницей.