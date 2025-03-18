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European Spaceflight: пуск Spectrum состоится во второй половине марта

Пуск планируется в период с 20 по 30 марта.

Источник: Аргументы и факты

Первый запуск немецкой ракеты Spectrum с норвежского космодрома Аннейа намечен на вторую половину марта. Об этом сообщает European Spaceflight.

Издание обратило внимание на объявление компании Andøya Space, управляющей космодромом, в котором говорится о возможном старте в период с 20 по 30 марта.

Напомним, в январе, European Spaceflight со ссылкой на норвежское правительство сообщало, что первый полет ракеты Spectrum, разработанной Isar Aerospace, планируется в течение нескольких месяцев.

Ранее ВКС РФ успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» со спутниками с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны.