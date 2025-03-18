В ГД научили пенсионеров, как увеличить выплаты

Как ранее писало URA.RU, в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает изменение системы начисления пенсионных выплат. Согласно новому документу, предусматривается возможность начисления дополнительных средств к пенсии за каждого иждивенца, при этом ограничение на количество иждивенцев, за которых можно получить выплаты, будет снято. Также в Госдуме выступили с предложением увеличить пенсию за многолетний стаж, пишет «Царьград».