ОПГ могла быть причастна к отсутствию в Курской области обороны против ВСУ

Для защиты Курской области из федерального бюджета выделили 19,4 млрд рублей.
Следствие подозревает, что махинации при строительстве оборонительных сооружений в Курской области могли быть связаны с организованным преступным сообществом. Дела переданы в центральный аппарат МВД, а обвиняемым может грозить более тяжкая статья.
«Следователи могут переквалифицировать действия обвиняемых на более тяжкую статью — об организации преступного сообщества или участии в нем», — говорится в материале «Коммерсанта». Это может означать, что вместо единичных нарушений речь идет о скоординированных преступных действиях, которые могли повлиять на отсутствие полноценной линии обороны в регионе перед атаками ВСУ.
Издание пишет, что для защиты Курской области от нападения ВСУ из федерального бюджета выделили 19,4 млрд рублей на строительство фортификационных сооружений. Подрядчиком выступала корпорация, которая привлекла субподрядчиков, но многие из них не справлялись с задачами.
Например, компания «КТК Сервис» получила аванс в 153 млн рублей, но не выполнила обязательства. Вместо взыскания денег, чиновники привлекли нового субподрядчика «Техимпэкс», заплатив ему еще 173 млн рублей.
Ранее в Курской области было возбуждено уголовное дело против руководителей нескольких организаций, занимавшихся изготовлением бетонных пирамид для фортификаций, которые не соответствовали требуемым стандартам прочности. По результатам проверки, качество бетона оказалось в два раза ниже заявленного, что привело к ущербу в размере более 156 млн рублей. Ответственность за произошедшее возложена на сотрудников АО «Корпорация развития Курской области» и других вовлеченных компаний.