ОПГ могла быть причастна к отсутствию в Курской области обороны против ВСУ

Ранее в Курской области было возбуждено уголовное дело против руководителей нескольких организаций, занимавшихся изготовлением бетонных пирамид для фортификаций, которые не соответствовали требуемым стандартам прочности. По результатам проверки, качество бетона оказалось в два раза ниже заявленного, что привело к ущербу в размере более 156 млн рублей. Ответственность за произошедшее возложена на сотрудников АО «Корпорация развития Курской области» и других вовлеченных компаний.