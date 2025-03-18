Иркутский авиазавод включили в Реестр инвестиционных проектов

— Авиазавод — один из лидеров отечественного самолетостроения. Более 90 лет он выпускает лучшую в мире боевую технику. Сейчас предприятие выходит на новый уровень в производстве лайнеров для гражданской авиации. Пассажирский самолет МС-21 из отечественных комплектующих — стратегически важный проект для государства, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.