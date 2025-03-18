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Иркутский авиазавод включили в Реестр инвестиционных проектов

Основной целью является освоение серийного производства пассажирского самолета МС-21.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский авиазавод включили в Реестр инвестиционных проектов. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, основная цель — это освоение серийного производства пассажирского самолета МС-21. В год планируют собирать 36 экземпляров. Помимо этого специалисты проведут капитальный ремонт, модернизируют военную авиатехнику. В рамках проекта запланировали строительство новых производственных помещений, участков, корпусов и реконструкция уже имеющихся. Срок реализации — 2030 год.

— Авиазавод — один из лидеров отечественного самолетостроения. Более 90 лет он выпускает лучшую в мире боевую технику. Сейчас предприятие выходит на новый уровень в производстве лайнеров для гражданской авиации. Пассажирский самолет МС-21 из отечественных комплектующих — стратегически важный проект для государства, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

С помощью данной инициативы специалисты планируют создать 1 484 новых рабочих места.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе садоводства могут получить субсидию на развитие садоводства.