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Автоэксперт Моржаретто: правилам езды на электросамокате надо обучать со школы

Автоэксперт Моржаретто предложил учить езде на электросамокате с младших классов.

Источник: Комсомольская правда

Школьную программу стоит дополнить отдельным предметом, где будут изучать правила безопасности дорожного движения, в том числе при езде на электросамокатах. С подобным предложением выступил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с ТАСС.

«Но мне кажется, этому надо учить в школе. Нужен школьный предмет, что-то вроде “Безопасности дорожного движения”. Это лучше, чем перегружать автошколы и ГАИ процессом сдачи экзаменов» — пояснил эксперт.

Моржаретто также добавил, что подобную программу можно освоить и в течение одного дня. Ранее в Москве на неделю раньше начался сезон проката электросамокатов и велосипедов.

Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что СК внес в ГД предложение по включению электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в список средств, для управления которыми необходимо водительское удостоверение.