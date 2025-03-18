Автоэксперт Моржаретто: правилам езды на электросамокате надо обучать со школы

Школьную программу стоит дополнить отдельным предметом, где будут изучать правила безопасности дорожного движения, в том числе при езде на электросамокатах. С подобным предложением выступил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с ТАСС.
«Но мне кажется, этому надо учить в школе. Нужен школьный предмет, что-то вроде “Безопасности дорожного движения”. Это лучше, чем перегружать автошколы и ГАИ процессом сдачи экзаменов» — пояснил эксперт.
Моржаретто также добавил, что подобную программу можно освоить и в течение одного дня. Ранее в Москве на неделю раньше начался сезон проката электросамокатов и велосипедов.
Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что СК внес в ГД предложение по включению электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в список средств, для управления которыми необходимо водительское удостоверение.