Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию

«Он (укроп — ред.) содержит уникальную смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины), которые делают его мощным антиоксидантом. Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления, а в сочетании с клетчаткой, которая уже присутствует в укропе, способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки, предотвращая онкологию», — сказала Сухорукова.