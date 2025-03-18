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Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию

Гастроэнтеролог Сухорукова: укроп выводит токсины и предотвращает рак.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Укроп является мощным антиоксидантом, фитонутриенты которого в сочетании с клетчаткой выводят токсины из толстой кишки и предотвращают онкологию, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Он (укроп — ред.) содержит уникальную смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины), которые делают его мощным антиоксидантом. Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления, а в сочетании с клетчаткой, которая уже присутствует в укропе, способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки, предотвращая онкологию», — сказала Сухорукова.

В связи с этим гастроэнтеролог рекомендовала добавлять укроп во все блюда, в какие только возможно.