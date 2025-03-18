В Приморье стартовала вакцинация против клещевого энцефалита

С наступлением весны и тепла в Приморье уже проснулись клещи. Ранее одного из них нашел на себе житель Владивостока. В связи с этим в крае стартовала вакцинация против энцефалита, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как поделились в минздраве Приморья, в поликлиники уже поступило почти 53 тысячи доз вакцин, среди которых «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир Нео детский».
«Вакцину раздали в лечебно-профилактические учреждения: более 32,6 тысячи доз для взрослых и почти 20,3 тысячи — для детей», — прокомментировала заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.
Эксперт добавила, что в этом году бесплатная вакцинация доступна детям от трех до 18 лет, жителям старше 60 и тем, чья профессия связана с высоким риском укуса.
Врачи также напомнили о симптомах, которые возникают при интоксикации после укусов клещей: повышение температуры, головная боль, боль в мышцах и суставах, пятна и пузырьки в месте присасывания.