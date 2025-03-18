В Приморье стартовала вакцинация против клещевого энцефалита

С наступлением весны и тепла в Приморье уже проснулись клещи. Ранее одного из них нашел на себе житель Владивостока. В связи с этим в крае стартовала вакцинация против энцефалита, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.