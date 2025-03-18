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Рубио: США рассчитывают «узнать больше» после разговора Трампа и Путина

Песков подтвердил предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа.
Источник: Аргументы и факты

Американская администрация надеется «получить больше сведений» после телефонной беседы между президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио. Заявление прозвучало в интервью Fox News.

«Посол Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США, встретился лично с Путиным на прошлой неделе. Это была продуктивная встреча. Это не было пустой тратой времени, он вернулся с некоторой информацией, но больше мы узнаем завтра после того, как президент поговорит с Путиным», — сказал он.

Напомним, Трамп заявил, что 18 марта намерен провести телефонный разговор с президентом РФ.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Российская Федерация и Соединённые Штаты обсуждают подготовку телефонного разговора между Путиным и Трампом.