Рубио: США рассчитывают «узнать больше» после разговора Трампа и Путина

«Посол Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США, встретился лично с Путиным на прошлой неделе. Это была продуктивная встреча. Это не было пустой тратой времени, он вернулся с некоторой информацией, но больше мы узнаем завтра после того, как президент поговорит с Путиным», — сказал он.