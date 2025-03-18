Кабмин Израиля переадресовал в МИД вопрос о героизации бандеровцев на Украине

Журналист Никита Кулюхин выступил с вопросом на брифинге кабинета министров Израиля. Он спросил о героизации Бандеры на территории Украины. Официальный представитель кабинета министров Дэвид Менцер предпочел не отвечать и перенаправил вопрос.
Он уточнил, что за такую реплику журналиста никто не отстранит от участия в дальнейших брифингах. Официальный представитель кабмина назвал Израиль свободной страной, где пресса может ясно выражаться. Однако вопрос о бандеровцах на Украине остался без ответа.
«Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — сказал Дэвид Менцер.
Напомним, Степан Бандера — основатель Украинского национального комитета. Он также собрал и Украинскую национальную армию. Степан Бандера пытался вести подрывную работу против СССР. Немецкие фашисты пользовались его влиянием в своих целях. На Украине же он стал национальным героем, в его честь возводят памятники. Подробнее читайте на сайте KP.RU.