Кабмин Израиля переадресовал в МИД вопрос о героизации бандеровцев на Украине

Напомним, Степан Бандера — основатель Украинского национального комитета. Он также собрал и Украинскую национальную армию. Степан Бандера пытался вести подрывную работу против СССР. Немецкие фашисты пользовались его влиянием в своих целях. На Украине же он стал национальным героем, в его честь возводят памятники. Подробнее читайте на сайте KP.RU.