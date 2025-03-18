На одну ледовую переправу в Хабаровском крае стало меньше

В районе им. Лазо Хабаровского края закрылась технологическая ледовая переправа через реку Хор вблизи поселка Среднехорский на территории Горнинского участкового лесничества. Её грузоподъемность была месте должен быть перекрыт обслуживающей организацией для предупреждения несчастных случаев и выезда людей на лёд, сообщает ИА AmurMedia.
Таким образом, в настоящее время на контроле инспекторов Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю находится 26 ледовых переправ: Аяно-Майский район — 4, Охотский муниципальный округ — 5, Верхнебуреинский район — 1, Хабаровский район — 2, район им. П. Осипенко — 3, Николаевский район — 2, Амурский район — 1, район имени Лазо — 2, Комсомольский район — 1, Ульчский район — 5.
Специалисты МЧС России напоминают, что безопасно передвигаться на автомобилях только по оборудованным ледовым переправам, где организован постоянный контроль над состоянием льда. На них выставлены дорожные знаки, определена максимальная грузоподъемность, имеются информационные таблички, спасательный пост. При закрытии ледовых переправ выезд на водоем в данном месте должен быть перекрыт, а все ранее установленные знаки демонтированы.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, что весенний лёд крайне опасен! При достаточной толщине покрова его структура изменяется, он становится более рыхлым и игольчатым, наполняется водой. Его разрушение происходит без характерного треска.