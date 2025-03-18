На одну ледовую переправу в Хабаровском крае стало меньше

Специалисты МЧС России напоминают, что безопасно передвигаться на автомобилях только по оборудованным ледовым переправам, где организован постоянный контроль над состоянием льда. На них выставлены дорожные знаки, определена максимальная грузоподъемность, имеются информационные таблички, спасательный пост. При закрытии ледовых переправ выезд на водоем в данном месте должен быть перекрыт, а все ранее установленные знаки демонтированы.