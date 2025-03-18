В России разрешат привлекать к работе детей с 14 лет в выходные

Работодатели смогут привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, если они трудоустроены через службу занятости. Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые намерен поддержать комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.