В России разрешат привлекать к работе детей с 14 лет в выходные

Работодатели смогут привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, если они трудоустроены через службу занятости. Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые намерен поддержать комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.
«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул», — следует из текста документа.
Уточняется, что обязательное требование — письменное согласие самого работника, если ему исполнилось 15 лет, а также согласие ребенка и одного из родителей, если ему 14 лет. В случае с детьми-сиротами необходимо письменное согласие работника и органа опеки и попечительства.
Если законопроект примут, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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