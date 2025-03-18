Пенсионерке из Хабаровского края заплатят за нападение ротвейлеров

В Комсомольском районе Хабаровского края прокуратура добилась взыскания компенсации морального и материального вреда в пользу пенсионерки, пострадавшей от укуса собаки. Инцидент произошел в августе 2024 года в окрестностях села Новый Мир, где два ротвейлера напали на пожилую женщину. Одно из животных укусило ее за ногу, что потребовало медицинского лечения, включая вакцинацию, и причинило как физические, так и нравственные страдания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.