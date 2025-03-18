Пенсионерке из Хабаровского края заплатят за нападение ротвейлеров

В Комсомольском районе Хабаровского края прокуратура добилась взыскания компенсации морального и материального вреда в пользу пенсионерки, пострадавшей от укуса собаки. Инцидент произошел в августе 2024 года в окрестностях села Новый Мир, где два ротвейлера напали на пожилую женщину. Одно из животных укусило ее за ногу, что потребовало медицинского лечения, включая вакцинацию, и причинило как физические, так и нравственные страдания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру Комсомольского района. Проверка показала, что у собак был владелец, который выгуливал их без намордника и поводка, что привело к нападению. Прокуратура подала иск в суд, требуя взыскать с хозяина животных компенсацию за причиненный вред.
Однако Комсомольский районный суд отказал в удовлетворении иска, посчитав доказательства недостаточными. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке, настаивая на справедливости требований.
Хабаровский краевой суд поддержал позицию прокуратуры и постановил взыскать с владельца собаки 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда в пользу пострадавшей пенсионерки.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.