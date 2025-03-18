Олег Ли из хабаровского «Амура» признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига подвела итоги минувшей игровой недели и выбрала четырех лучших игроков, в число которых вошел нападающий «Амура» Олег, оформивший хет-трик в игре с казахстанским «Барысом», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также среди лучших игроков недели КХЛ отметила вратаря Егора Заврагина из питерского СКА, защитника Алексея Маклюкова из магнитогорского «Металлурга», а лучшим новичком стал Данил Давыдов из «Северстали».
Напомним, «Амур» встречался с «Барысом» 15 марта, хабаровчане одержали победу со счетом 5:2. Тогда Олег Ли сказал, что это последняя домашняя игра, и нужно во что бы то ни стало порадовать хабаровских болельщиков.