Олег Ли из хабаровского «Амура» признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Напомним, «Амур» встречался с «Барысом» 15 марта, хабаровчане одержали победу со счетом 5:2. Тогда Олег Ли сказал, что это последняя домашняя игра, и нужно во что бы то ни стало порадовать хабаровских болельщиков.