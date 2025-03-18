Axios: Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в Газе

Замглавы МИД России Михаил Богданов, между тем, провел встречу в Дохе. Он побеседовал с членами политбюро ХАМАС. Палестинцы заявили, что Россия играет большую роль в событиях на Ближнем Востоке. Москва поддерживает права жителей Палестины.