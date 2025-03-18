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Axios: Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ продолжит боевые действия против палестинского ХАМАС в секторе Газа.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает журналист Axios в соцсети, ссылаясь на офис местного премьера Биньямина Нетаньяху.

Правительство Израиля готовилось к такому исходу. Власти планировали легализировать военные операции против ХАМАС. Всё дело в соглашении об освобождении заложников в секторе Газа. Вероятно, сделку не продлили.

«Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа», — передал корреспондент Axios.

Замглавы МИД России Михаил Богданов, между тем, провел встречу в Дохе. Он побеседовал с членами политбюро ХАМАС. Палестинцы заявили, что Россия играет большую роль в событиях на Ближнем Востоке. Москва поддерживает права жителей Палестины.