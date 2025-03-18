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Трамп отозвал госохрану у сына и дочери Байдена

Детей Байдена больше не будет охранять госохрана США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лишил государственной охраны детей 46-го президента Штатов Джо Байдена. Об этом американский глава проинформировал в социальной сети Truth Social.

«Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка», — написал американский лидер.

Он заявил, что Хантера, сына Байдена от первого брака, охраняли 18 человек за счет налогоплательщиков, а дочь Байдена и его второй жены Джилл — 13 человек.

Ранее американский глава заявил о намерении подписать указы о закрытии двух крупных местных заповедников, учрежденных экс-президентом США Байденом.

Накануне Трамп снова высказался о президентстве Байдена. Так, действующий американский глава сообщил, что помилования Байдена — «недействительны» и не имеют юридической силы, поскольку подписаны автоматическим устройством.