Трамп отозвал госохрану у сына и дочери Байдена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лишил государственной охраны детей 46-го президента Штатов Джо Байдена. Об этом американский глава проинформировал в социальной сети Truth Social.
«Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка», — написал американский лидер.
Он заявил, что Хантера, сына Байдена от первого брака, охраняли 18 человек за счет налогоплательщиков, а дочь Байдена и его второй жены Джилл — 13 человек.
Ранее американский глава заявил о намерении подписать указы о закрытии двух крупных местных заповедников, учрежденных экс-президентом США Байденом.
Накануне Трамп снова высказался о президентстве Байдена. Так, действующий американский глава сообщил, что помилования Байдена — «недействительны» и не имеют юридической силы, поскольку подписаны автоматическим устройством.