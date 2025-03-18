Дожди и тепло до 30 градусов: какая погода ждет Казахстан 18 марта

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 6−8 тепла.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 17−19 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 23−25 тепла.
Погода в Акмолинской области
Ночью и утром на западе, севере области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах гололедица. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, днем 4−9, на западе, севере области 12 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 10−12 тепла.
Погода в Алматинской области
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, днем на востоке, в центре области порывы 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза, днем 17−22, на севере, в предгорных районах области 7−12 тепла, в горных районах области 3 мороза — 2 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, днем порывы 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 17−19 тепла.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, днем временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8 мороза, на юге области 3 тепла, днем 17−22, на востоке, в горных районах области 13 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 20−22 тепла.
Погода в Туркестанской области
Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 1, днем 21−26, в горных районах области 17 тепла. В Туркестане небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 23−25 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Ночью на западе, юге области дождь, на севере области осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. На западе, юге, севере области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, ночью на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 4 тепла, на западе, юге области 7 тепла, днем 5−10, на юге, востоке области 15 тепла. В Уральске облачно, ночью осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. Туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 5−7 тепла.
Погода в Атырауской области
На западе, севере области небольшой дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на западе области 10, днем 20−25, на западе области 15 тепла. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 20−22 тепла.
Погода в Мангистауской области
Ночью и утром на западе области небольшой дождь, туман. Днем на юге, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, юге, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 4, днем 22−27, на юге области 30, на западе области 19 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 17−19 тепла.
Погода в Актюбинской области
Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем на юге, в центре области порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, днем 12−17, на востоке области 8, на юге, западе области 22 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 12−14 тепла.
Погода в Костанайской области
Ночью и утром на западе, севере области дождь. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, днем 11−16, на востоке области 8 тепла. В Костанае облачно, ночью дождь. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 11−13 тепла.
Погода в Северо-Казахстанской области
Ночью на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, юге области дождь. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на юге области порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 4 тепла, днем 5−10, на юге области 13 тепла. В Петропавловске облачно, ночью осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. Туман. Ветер юго-западный 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 7−9 тепла.
Погода в Павлодарской области
Ночью на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, востоке области дождь. Ветер южный 9−14, на западе, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на востоке области 5 мороза, днем 3−8, на юге области 12 тепла. В Павлодаре переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 4−6 тепла.
Погода в Карагандинской области
Без осадков. На севере, востоке, юге области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14, ночью и утром на севере области порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на востоке области 9 мороза, днем 5−10, на востоке области 2 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 5−7 тепла.
Погода в области Улытау
Без осадков. На севере, востоке области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на западе, юге области 6 тепла, днем 4−9, на западе, юге области 14−19 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 6−8 тепла.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на севере, юго-востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на севере, востоке области 12−17 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, востоке области 4 мороза — 1 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 6−8 тепла.
Погода в области Абай
Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на севере, в центре области 15−20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 9−14 мороза, днем 3−8, на юге области 11 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 6−8 тепла.
Погода в Кызылординской области
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 22−27, на севере области 19 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 23−25 тепла.
Погода в Жамбылской области
Без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем на северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 1 мороза, днем 20−25, на севере, в горных районах области 15 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 22−24 тепла.