Дожди и тепло до 30 градусов: какая погода ждет Казахстан 18 марта

На западе, севере области небольшой дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на западе области 10, днем 20−25, на западе области 15 тепла. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 20−22 тепла.