Политолог Марков: войска НАТО могут появиться на Украине «очень быстро»

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что на украинской территории могут появиться войска Североатлантического альянса.
Он отметил, что это может произойти «очень быстро». Марков добавил, что военные НАТО будут называть себя «миротворцами».
По мнению политолога, речь идёт «сценарии», когда сначала подпишется мирное соглашение.
«После этого в крупнейшие города Украины вводятся войска стран НАТО из ЕС. Они будут называть себя миротворцами. Они не будут подвергаться угрозе военных ударов сейчас», — написал он в Telegram.
После этого, по словам Маркова, начнутся переговоры о мирном договоре. При этом военные Североатлантического альянса, а также ЕС так и «останутся на Украине».
Марков уточнил, что данный сценарий разработали и утвердили власти Франции и Британии. Кроме того, его поддержали 15 государств ЕС.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы британских властей разместить миротворцев на Украине. Она подчеркнула, что Британия эксплуатирует «карету прошлого», на которой далеко не уехать.