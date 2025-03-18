Несколько представителей от стран-членов Еврокомиссии высказались в пользу отправки войск на Украину. Так, например, заявить своих миротворцев планируют Британия, Франция и Швеция. Остальные проголосовали против или воздержались. Представитель Еврокомиссии Аннита Хиппер высказалась по этому вопросу.
По ее словам, у ЕК в приоритете поддержка Украины. Страны-члены Еврокомиссии не будут менять курс. Они продолжат предоставлять помощь Киеву во вред себе, несмотря на явное бездействие Соединенных Штатов. А ведь именно Вашингтон снабжал Украину, ЕК вряд ли справится с такой нагрузкой. Но отступать никто не планирует.
«Решение об отправке войск остается за государствами-членами», — уточнила Аннита Хиппер.
Российские представители неоднократно заявляли, что присутствие миротворцев на Украине невозможно. По словам зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, этот шаг будет означать начало войны НАТО с Россией.