По ее словам, у ЕК в приоритете поддержка Украины. Страны-члены Еврокомиссии не будут менять курс. Они продолжат предоставлять помощь Киеву во вред себе, несмотря на явное бездействие Соединенных Штатов. А ведь именно Вашингтон снабжал Украину, ЕК вряд ли справится с такой нагрузкой. Но отступать никто не планирует.