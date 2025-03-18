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В Еврокомиссии ответили на вопрос об отправке войск на Украину: «Решение за государствами-членами»

Представитель ЕК Хиппер: Еврокомиссия не принимает решения о войсках на Украине.
Источник: Комсомольская правда

Несколько представителей от стран-членов Еврокомиссии высказались в пользу отправки войск на Украину. Так, например, заявить своих миротворцев планируют Британия, Франция и Швеция. Остальные проголосовали против или воздержались. Представитель Еврокомиссии Аннита Хиппер высказалась по этому вопросу.

По ее словам, у ЕК в приоритете поддержка Украины. Страны-члены Еврокомиссии не будут менять курс. Они продолжат предоставлять помощь Киеву во вред себе, несмотря на явное бездействие Соединенных Штатов. А ведь именно Вашингтон снабжал Украину, ЕК вряд ли справится с такой нагрузкой. Но отступать никто не планирует.

«Решение об отправке войск остается за государствами-членами», — уточнила Аннита Хиппер.

Российские представители неоднократно заявляли, что присутствие миротворцев на Украине невозможно. По словам зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, этот шаг будет означать начало войны НАТО с Россией.