В Иркутске полиция провела рейды в ночных клубах

В Иркутске проверили ночные клубы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, профилактический рейд прошел в одном из популярных заведений города. Оперативники проверили, нет ли у посетителей запрещенных веществ, все ли достигли совершеннолетнего возраста, соблюдаются ли правила миграционного законодательства и продажи спиртного.