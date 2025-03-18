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В Иркутске полиция провела рейды в ночных клубах

За ночь оперативники проверили более 160 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске проверили ночные клубы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, профилактический рейд прошел в одном из популярных заведений города. Оперативники проверили, нет ли у посетителей запрещенных веществ, все ли достигли совершеннолетнего возраста, соблюдаются ли правила миграционного законодательства и продажи спиртного.

— Рейд проходил в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» под контролем сотрудников УНК регионального Главка МВД совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков, инспекторами по делам несовершеннолетних, отдела по вопросам миграции при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии, — отметили в ведомстве.

За ночь проверили более 160 человек. Четверо из них отправились в отдел, так как полиция заметила признаки наркотического опьянения — теперь они обязаны пройти медицинское освидетельствование. Отметим, подобные рейды проводят на постоянной основе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 14 человек отдали мошенникам более 6,1 миллиона рублей в Приангарье.