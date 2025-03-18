Хабаровскэнергосбыт начал ограничивать подачу электроэнергии должникам

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») совместно с управляющими и сетевыми компаниями приступил к вынужденным ограничениям подачи электроснабжения в квартиры и дома неплательщиков, проживающих в г. Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе. Более 3 тысяч недобросовестных клиентов получили уведомления об имеющейся задолженности и предстоящем ограничении подачи электроснабжения.
С 18 по 28 марта 2025 года ограничения электроэнергии будут проводиться по адресам:
— в Железнодорожном районе
ул. Семашко, д. 1а, 14, 16, 18;
ул. Данчука, д. 2, 3, 4, 6, 8;
кв-л ДОС, д. 5, 14, 32, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 55, 57, 60, 72, 74, 75;
ул. Карла Маркса, д. 144/2б, 144/2 В, 144/2г, 146б, 146б/1;
ул. Хабаровская, д. 25, 27, 29, 33, 33а, 41;
ул. Гагарина, д. 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 2, 2а, 4, 4а, 6, 7, 10, 11, 13;
ул. Воровского, д. 10, 12, 16, 18, 19а, 22, 24, 25, 37;
ш. Матвеевское, д. 1, 1а, 1б, 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Мирная, д. 1, 3, 7, 10, 12;
ул. Совхозная, 31, 31а, 31д, 61, 65;
ул. Шатова, д. 2а, 4а, 6а;
ул. Алексеевская, д. 44;
ул. Александровская, д. 41, 43, 47;
ш. Воронежское, д. 1;
ул. Запарина, д. 154;
пер. Ленинградский, д. 11;
ул. Больничная, д. 2, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 6;
ул. Большая, д. 6а, 10, 91а;
ул. Владивостокская, д. 44, 44б, 61, 61а;
ул. Вяземская, д. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Д. Бедного, д. 12, 14;
ул. Аэродромная, д. 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 19, 94, 94а, 96;
ул. Школьная, д. 10, 10а, 11, 12, 13.
— в Краснофлотском районе
ул. Авроры, д. 4, 6, 14, 14а, 10, 11, 15, 19, 21, 23;
ул. Адмиральская, д. 4а, 8а, 9, 23, 25;
ул. Бондаря, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а;
ул. Тихоокеанская, д. 170, 170а, 172, 172а, 174, 174а, 176, 178, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 215, 215а, 217, 219, 201а;
ул. Уборевича, д. 42а, 48, 54, 52, 50, 56, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82;
квартал 70-летия Октября, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
квартал 40-летия Октября, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
квартал Мира, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
квартал Энергетик, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Широкая, д. 40, 40а, 44, 42а;
ш. Воронежское, д. 3а, 3а/1, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4;
ул. Трехгорная, д. 62, 95, 97, 80, 82, 74;
кв-л Моряков Амурцев, д. 31,
ул. Широкая д. 42;
ул. Совхозная, д. 35/1б;
ул. Профессора Даниловского, д. 10, 12, 17, 14, 14б, 18, 20, 21, 24.
— в Кировском районе
б-р. Амурский, д. 49;
ул. Лейтенанта Шмидта, д. 7, 11, 15;
ул. Льва Толстого, д. 34, 40, 42, 44, 46;
ул. Первомайская, д. 11;
ул. Серышева, д. 54, 72, 74, 76, 76а;
ул. Запарина, д. 117, 117а, 117б;
ул. Знаменщикова, д. 3, 36, 42;
ул. Орджоникидзе, д. 21, 21а, 23;
ул. Сибирская, д. 32;
ул. Известковая, 31а;
ул. Казачья гора, д. 2, 7, 11, 13, 15.
— в Центральном районе
пер. Шатурский, д. 1, 1а, 3;
б-р. Уссурийский, д. 58;
пер. Кустарный, д. 6, 9;
ул. Вострецова, д. 8, 17.
— в Индустриальном районе
ул. Краснореченская, д. 48, 52а, 54а, 64, 66, 68, 72, 74, 75, 95, 97, 100, 103, 103а, 105а, 107, 109, 113, 117, 117а, 123, 125, 127 141, 147, 181а, 183, 185, 187, 197, 199, 211;
ул. Королева, д. 2а, 4, 4а, 8, 8а, 8б, 9, 11, 12, 12а, 14;
ул. Юности, д. 6, 11а, 12, 22, 30;
ул. Пионерская, д. 42, 44, 46, 50;
ул. Кубяка, д. 3, 3а, 5, 14, 17, 22;
ул. Путевая, д. 8а, 8 В, 12а, 12б;
пер. 3-й Путевой, д. 1, 2, 3, 5;
ул. Союзная, д. 5, 11, 27, 29, 29а, 29б, 72, 82, 82а;
ул. Индустриальная, д. 2, 2 г, 2д, 2е, 3, 3а, 4, 5, 7;
ул. Трамвайная, д. 3, 4, 5, 7, 9, 15;
ул. Флегонтова, д. 14, 20.
— Частный сектор
ул. Летная, ул. Шефская, ул. Нестерова, ул. Марины Расковой, ул. Оборская, ул. Иркутская, ул. Синганская, ул. Анюйская, ул. Артиллерийская, ул. Бабушкина, ул. Бобруйская, ул. Минометная, ул. Победы, ул. Бессарабская, ул. Бородинская, перГорный, пер. Грузинский, ул. Дарвина, ул. Поселковая, ул. Жданова, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Адмиральская, ул. Александровская, ул. Чукотская.
Плановые ограничения будут проводиться до конца месяца. Для того чтобы не лишиться благ цивилизации, клиентам необходимо погасить долг в полном объеме, а также судебные издержки, если гарантирующий поставщик обратился в суд. Оплачивая квитанции вовремя, вы оберегаете себя от судебных разбирательств и беспокойных дней. Единый контакт-центр ПАО «ДЭК»: 8−800−234−77−77 (звонок бесплатный).