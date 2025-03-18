Хабаровскэнергосбыт начал ограничивать подачу электроэнергии должникам

Плановые ограничения будут проводиться до конца месяца. Для того чтобы не лишиться благ цивилизации, клиентам необходимо погасить долг в полном объеме, а также судебные издержки, если гарантирующий поставщик обратился в суд. Оплачивая квитанции вовремя, вы оберегаете себя от судебных разбирательств и беспокойных дней. Единый контакт-центр ПАО «ДЭК»: 8−800−234−77−77 (звонок бесплатный).