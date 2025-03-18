Гигантские тараканы и «свинкс:» каких экзотических питомцев можно завести в Приморье

Котята, щенята, хомяки, рыбки и крольчата — классика среди домашних питомцев, но далеко не все ограничиваются привычными слуху вариантами. Пока одни заводят питона, а другие енота, который устроит ревизию в шкафу, третьи уже прикидывают, как на этом заработать. Сегодня рынок предлагает широкий выбор экзотики: от гигантских тараканов до игрунок за 200 тысяч рублей. Каких необычных питомцев можно завести в Приморье и во сколько это обойдётся — в подборке ИА PrimaMedia.
Так, например, во Владивостоке продают эублефаров (леопардовые гекконы) — рептилии собственного разведения. В зависимости от окраса и возраста цена варьируется от 5 000 до 8 000 рублей. Ещё одна ящерица — «огненный сцинк» продаётся за 8 000 рублей. В продаже также имеются реснитчатые бананоеды. Их стоимость начинается от 6 000 ₽, в зависимости от морфы, размера и пола. Владельцы экзотических питомцев уверяют: ухаживать за рептилией проще простого. Главное — купить террариум, настроить освещение, создать нужную температуру и, конечно, не забывать кормить (а иногда и живым кормом).
В Уссурийске красноухих черепах готовы отдать даром — забирайте хоть сразу. Но есть нюанс: этот питомец не на один десяток лет. При правильном уходе черепахи живут 40−50 лет, так что, заводя такого друга, стоит задуматься не только о террариуме, но и о том, кому его завещать в случае чего.
Любителям особой экзотики продают яйца австралийского палочника (100 рублей за штуку). По словам автора объявления, данные существа безобидны, вырастают до 15 см и в уходе очень неприхотливы.
Мадагаскарские шипящие тараканы — 150 рублей за штуку. Продавец отмечает, что «наблюдать за тараканами интересно: самцы дерутся за территорию, делят веточки, прячутся в домики». Эти насекомые, как указано на сайте, абсолютно безобидны, но их также используют как живой корм для ящериц и ежей. Вырастают до 10-ти сантиметров.
Для тех, кто не прочь раскошелиться, существуют более эксклюзивные предложения. Так, например, приморцам предлагают приобрести пушистого долгожителя за 35 тысяч рублей. В данном объявлении речь идёт о соболе. Однако продавец сразу предупреждает:
«Детям до 18 лет не продаём и можем отказать, если увидим человека, неспособного содержать! Соболь покупается на двадцать лет, и надо хорошо подумать!».
Маисовый полоз — эта элегантная змейка обойдётся будущему хозяину во Владивостоке в 6 000 рублей. Автор объявления уверяет, что с ней всё в порядке, отмечая: «Ест, пьёт, линяет, гадит. Все процессы в норме». Ну если так, то можно брать.
Очаровательная, пушистая и крайне хрупкая шиншилла продаётся во Владивостоке за 17 000 рублей, но на этом расходы не заканчиваются. Обязательное условие — летом кондиционер в комнате, иначе зверёк перегреется и в буквальном смысле расплавится (потовых желез у него нет, зато есть роскошная меховая шуба).
Кроме того, шиншилла требует бережного обращения, иначе во время активных игр можно случайно ей что-то повредить.
«Не на подарок! Это живое существо, которое живёт 15 лет и требует определённого ухода и условий, к чему “одариваемый” может быть не готов», — вот такое примечание от автора публикации находится на сайте.
В Приморье можно обзавестись настоящей ручной обезьянкой — белоуховой игрункой. Правда, цена заставляет задуматься: за 200 000 рублей можно не только купить зверька, но и слетать в тёплые страны, где они бегают, кстати, бесплатно. Зато игрунка неприхотлива в содержании (если не считать необходимости просторного вольера и специфического рациона). По словам продавца, она ест фрукты, овощи, орехи, творог, йогурты, соки и любит сидеть на руках. Вот бы ещё сама убирала за собой клетку и квартиру — тогда точно стоила бы этих денег.
Морскую свинку породы Скинни продают во Владивостоке в районе пяти тысяч рублей. Продавец уверяет, что питомец ухожен, обработан от паразитов и готов к переезду. Ключевой особенностью данного животного является его внешний вид: ничего лишнего — минимум шерсти, максимум обаяния. Прямо-таки «свинкс» (микс свинки и сфинкса — прим. ред.).
Если хотите приручить маленького пушистого гиперактивного друга, готовьтесь отдать 20 тысяч рублей. Цена, конечно, кусается, но белка этого не делает (надеемся).
В отличие от белки, улитку можно забрать совершенно бесплатно. Продавец уверяет, что ухаживать за ней сможет даже ребёнок: главное — овощи, фрукты и терпение. Ахатины растут до 20 см и не требуют прогулок на поводке, так что отличный вариант для тех, кто хочет питомца без лишних забот.
В ходе подготовки обзора корреспондент ИА PrimaMedia наткнулся на забавное объявление: «Домашний тигр продаётся в Приморье за 25 млн рублей». На самом деле, конечно, речь не о настоящем тигре, а о красавце-коте. Из плюсов: приучен к лотку, когтей нет.
«В этом объявлении Вы платите не за кота, а за мою боль от потери этого мальчика», — вот и объяснение такой завышенной стоимости.
В приморском селе Верхний Перевал за 20 тысяч рублей можно приобрести очаровательного полосатого авантюриста — енота. Продавец называет его «ласковым», это интересно до того, как он решил перевернуть всю квартиру вверх дном или после?
Если енот — слишком экстремально, но хочется чего-то необычного, можно рассмотреть карликового ёжика. Стоимость — 15 тысяч рублей в Находке, а его главный плюс — в отличие от енота, он не придумает, как открыть ваш холодильник.
За прекрасного собеседника предлагают заплатить 8 000 рублей. Попугай «корелла» находитcя на втором местe пo пoпулярноcти пocле вoлниcтыx попугaев. Как говорится на сайте, они не прихотливы в содержании и не агрессивны по отношению к своим хозяевам.
Продавец обещает, что паук-птицеед с 25-сантиметровым размахом лап не доставит особых хлопот, хотя его вид уже сам по себе способен вызвать панику у гостей.
«Паук отличается очень спокойным нравом, редко проявляет агрессию, передвигается медленно и плавно. Как и все пауки, этот птицеед ядовит, но его токсин не опасен для человека», — сообщается на сайте.
За одного такого «малыша» просят не менее тысячи рублей.
В Партизанске за 30 тысяч рублей можно приобрести «адекватного питона по имени Гоша». Его готовы отдать даже с террариумом. Правда, есть одно «но». Гоша предпочитает только живой корм.
В соседнем с Приморьем регионе и вовсе предлагают купить азиатского чёрного скорпиона за три тысячи рублей. Как пишет автор объявления, «грозный вид компенсируется слабой токсичностью и миролюбивым нравом». Звучит как описание идеального соседа по квартире.
Многие продавцы подчёркивают, что не продадут животных гражданам до 18 лет или людям, которые не способны их содержать. Некоторые питомцы живут по 15−20 лет, требуют особого питания и условий. Например, шиншиллам нужен кондиционер, а игрункам — просторный вольер. Рынок экзотики в Приморье готов удивлять, но и требует серьёзного подхода. Главное — быть готовым к тому, что енот может перевернуть квартиру, попугай выдаст секреты, а питон Гоша потребует регулярного «живого ужина».