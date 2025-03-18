Гигантские тараканы и «свинкс:» каких экзотических питомцев можно завести в Приморье

В Приморье можно обзавестись настоящей ручной обезьянкой — белоуховой игрункой. Правда, цена заставляет задуматься: за 200 000 рублей можно не только купить зверька, но и слетать в тёплые страны, где они бегают, кстати, бесплатно. Зато игрунка неприхотлива в содержании (если не считать необходимости просторного вольера и специфического рациона). По словам продавца, она ест фрукты, овощи, орехи, творог, йогурты, соки и любит сидеть на руках. Вот бы ещё сама убирала за собой клетку и квартиру — тогда точно стоила бы этих денег.