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Таллин прекратил договор о правовой помощи Эстонии и России

Договор о правовой помощи Талиина и Москвы закончился 18 марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах между Эстонией и Россией прекратил действие 18 марта 2025 года. Об этом рассказали РИА Новости.

«Российская сторона считает, что денонсация договора, в первую очередь, коснется 67 тысяч граждан России, проживающих на территории Эстонии», — говорится в материале агентства.

В правительстве Эстонии подчеркивали, что расторжение соглашения о правовой помощи не прекращает сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, так как стороны могут использовать различные международные конвенции, если обе страны в них участвуют.

Однако Таллине выразил уверенность в правильности подобного шага, так как большая часть соглашений с Москвой уже недействительна.

Накануне председатель Совфеда России Валентина Матвиенко призвала проанализировать все имеющиеся международные соглашения.