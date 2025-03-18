Таллин прекратил договор о правовой помощи Эстонии и России

Договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах между Эстонией и Россией прекратил действие 18 марта 2025 года. Об этом рассказали РИА Новости.
«Российская сторона считает, что денонсация договора, в первую очередь, коснется 67 тысяч граждан России, проживающих на территории Эстонии», — говорится в материале агентства.
В правительстве Эстонии подчеркивали, что расторжение соглашения о правовой помощи не прекращает сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, так как стороны могут использовать различные международные конвенции, если обе страны в них участвуют.
Однако Таллине выразил уверенность в правильности подобного шага, так как большая часть соглашений с Москвой уже недействительна.
Накануне председатель Совфеда России Валентина Матвиенко призвала проанализировать все имеющиеся международные соглашения.