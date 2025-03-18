На Байкале увеличилось количество лежбищ нерп

«Рост численности популяции (отсутствие промысловой охоты) и изменения климата, в частности, потепление в районе Байкала в Иркутской области и Бурятии, сказывается на том, что у нас выросло число лежбищ нерп. Например, было доказано с помощью фотоловушек, что у нас сформировалось новое лежбище нерп на нижнем изголовье Святого Носа. Раньше там встречались единичные животные», — пояснил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.