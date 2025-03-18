На Байкале увеличилось количество лежбищ нерп

На Байкале зафиксирован рост количества лежбищ нерп в связи с изменением климата и прекращением промысловой охоты. Ученые отмечают, что животные стали осваивать новые территории, такие как нижнее изголовье Святого Носа. Нерпы выбирают места с плотным ледовым покровом, так как именно на льду они выкармливают своих детенышей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
«Рост численности популяции (отсутствие промысловой охоты) и изменения климата, в частности, потепление в районе Байкала в Иркутской области и Бурятии, сказывается на том, что у нас выросло число лежбищ нерп. Например, было доказано с помощью фотоловушек, что у нас сформировалось новое лежбище нерп на нижнем изголовье Святого Носа. Раньше там встречались единичные животные», — пояснил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.
В середине января в Прибайкалье установилась теплая и ветреная погода, что привело к позднему формированию льда на озере — только в феврале. Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) подчеркивают необходимость комплексных исследований, так как риск незамерзания Байкала может серьезно повлиять на его экосистему.
Летом 2025 года планируется уточнить количество лежбищ нерп на севере Байкала.
«В этом году мы планируем установить дополнительные фотоловушки в потенциальных местах лежбищ, которые мы знаем на основании опросных данных, исторических справок. Мы поставим летом фотоловушки и будем отслеживать», — добавил Михаил Овдин.
Байкальская нерпа — единственный в мире вид тюленя, обитающий в пресной воде. Долгое время эти животные были объектом промысла из-за ценного меха, что поставило их популяцию под угрозу. Массовая добыча нерпы прекратилась в 2007 году, и сейчас их численность оценивается в 120−130 тысяч особей.