Reuters: при ударе Израиля по Газе погибли не менее 15 человек

Не менее 15 палестинцев стали жертвами ударов ВВС Израиля по Газе, информирует Reuters.
По данным агентства, среди погибших есть дети. Кроме того, «десятки» человек получили травмы.
«По меньшей мере 15 человек были убиты и десятки ранены при израильских авиаударах по объектам службы гражданской обороны Газы. Израиль произвёл по меньшей мере 35 авиаударов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Израиль возобновил военные операции против движения ХАМАС в Газе. Израильские военные утверждают, что ЦАХАЛ наносит удары по объектам ХАМАС.
Напомним, режим прекращения огня действовал с января по 1 марта. Он был достигнут в рамках договорённости между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских заключённых.