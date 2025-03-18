Режимы ТОР и СПВ в Хабаровском крае показали свою эффективность

Благодаря особым экономическим зонам — территориям опережающего развития (ТОР) и свободному порту Владивосток (СПВ) — на Дальнем Востоке активно развивается бизнес и создаются новые, хорошо оплачиваемые рабочие места. Предприниматели и власти региона отмечают, что Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики оказывает всестороннюю поддержку резидентам этих зон, сообщает ИА AmurMedia.
На данный момент в ДФО резиденты ТОР и СПВ реализуют свыше 2,8 тысяч проектов на общую сумму около 9 триллионов рублей, что позволит создать 285 тысяч рабочих мест. Уже введено в эксплуатацию 880 проектов, инвестировано более 4 триллионов рублей и создано свыше 140 тысяч рабочих мест.
В Хабаровском крае действует 146 резидентов ТОР и СПВ, реализующих проекты на 660,5 миллиарда рублей с перспективой создания более 24 тысяч рабочих мест. С 2015 по 2024 год в экономику края было вложено 394,4 миллиарда рублей и создано более 14,6 тысяч рабочих мест.
Председатель Союза резидентов преференциальных режимов и владелец группы компаний «ДА! Девелопмент» Денис Грось подчеркивает, что без ТОР и СПВ многие проекты просто не были бы реализованы из-за длительного срока окупаемости. Он отмечает, что эти режимы обеспечивают инвесторов всем необходимым: финансированием, инфраструктурой, рабочей силой, административной поддержкой и налоговыми льготами. Благодаря этому компании могут предлагать конкурентоспособные зарплаты, а также пользоваться лояльным отношением контролирующих органов и региональных властей.
Денис Грось считает, что для дальнейшего развития ТОР и СПВ необходимо сохранить существующие льготы и снизить стоимость кредитов, например, путем субсидирования процентных ставок до уровня 2021 года. Это может привести к взрывному росту инвестиций.
— Необходимо либо возвращать ключевую учетную ставку, либо возвращать субсидирование процентов ставок. А лучше, конечно, и то, и другое. То есть, как было в 2021 году: ставка в диапазоне 4−8%, а кредиты под 2% годовых. Я думаю, что мы получим тогда здесь взрывной рост инвестиционных проектов, — резюмировал эксперт.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в регионе идет расширение границ ТОР. В планах открытие 6 новых площадок под инвестпроекты общей стоимостью почти 43 млрд рублей.