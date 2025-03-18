Режимы ТОР и СПВ в Хабаровском крае показали свою эффективность

— Необходимо либо возвращать ключевую учетную ставку, либо возвращать субсидирование процентов ставок. А лучше, конечно, и то, и другое. То есть, как было в 2021 году: ставка в диапазоне 4−8%, а кредиты под 2% годовых. Я думаю, что мы получим тогда здесь взрывной рост инвестиционных проектов, — резюмировал эксперт.