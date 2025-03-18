Ургант открыл в Париже компанию по производству шоу

Ранее URA.RU сообщало, что Иван Ургант зарабатывает более 6 миллионов рублей за четырехчасовое выступление. В его райдере указаны требования к организаторам, включая предоставление услуг визажиста, трансфера, закусок и напитков. Дополнительные расходы могут составить от 15 до 75 тысяч рублей, не считая аренды звукового оборудования.