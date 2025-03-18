Ургант открыл в Париже компанию по производству шоу

Ургант зарегистрировал в Париже предприятие по производству шоу.
Телеведущий Иван Ургант зарегистрировал в Париже индивидуальное предприятие по производству шоу. Основная деятельность компании включает создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Об этом сообщают СМИ.
«Иван Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что основная деятельность компании включает создание театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений. Адрес регистрации — жилой дом в 7-м округе Парижа, недалеко от эспланады Инвалидов и здания Национального собрания Франции.
Ранее URA.RU сообщало, что Иван Ургант зарабатывает более 6 миллионов рублей за четырехчасовое выступление. В его райдере указаны требования к организаторам, включая предоставление услуг визажиста, трансфера, закусок и напитков. Дополнительные расходы могут составить от 15 до 75 тысяч рублей, не считая аренды звукового оборудования.