Психолог назвала несколько способов, которые помогут не перегружать себя на работе

— Полезно делать небольшие перерывы каждые 50−90 минут, менять положение тела, разминаться, выходить на свежий воздух. Стоит следить за сигналами усталости: если появляются раздражительность, апатия или снижение концентрации, нужно пересмотреть нагрузку. И вот тут люди, склонные к трудоголизму, могут поступать наоборот — начинают ругать себя за желание полежать и отдохнуть, чем загоняют себя в еще большую усталость. Нет, к телу важно прислушиваться, ресурс нужно восполнять, — прокомментировала Яушева.