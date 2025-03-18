Психолог назвала несколько способов, которые помогут не перегружать себя на работе

Многие из работающих людей задаются вопросом — как расслабиться, хоть на день забыть об обязанностях и уделить время себе. Психолог Дарья Якушева в разговоре с NEWS.ru рассказала, что склонным к трудоголизму нельзя ругать себя за желание отдохнуть, иначе все может закончиться чрезмерной усталостью.
— Полезно делать небольшие перерывы каждые 50−90 минут, менять положение тела, разминаться, выходить на свежий воздух. Стоит следить за сигналами усталости: если появляются раздражительность, апатия или снижение концентрации, нужно пересмотреть нагрузку. И вот тут люди, склонные к трудоголизму, могут поступать наоборот — начинают ругать себя за желание полежать и отдохнуть, чем загоняют себя в еще большую усталость. Нет, к телу важно прислушиваться, ресурс нужно восполнять, — прокомментировала Яушева.
Не стоит забывать о важности чередования физической и умственной активности — это поможет не перегружать один и тот же канал восприятия. А чтобы не потерялось ощущение личного времени, психолог рекомендует четко определить границы между отдыхом и работой.
Важно! Плохое самочувствие может вызвать недостаток воды в организме и неправильное питание. Стоит обратить внимание и на свое рабочее место — убедиться, что там удобное кресло, хорошее освещение, нет визуального шума. Снять стресс и восстановить энергию поможет несколько минут дыхательной практики или медитации.
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