Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник рассказал о жестокости иностранных наёмников в Курской области

Дипломат отметил, что о зверствах рассказывают люди, которых эвакуировали с освобожденных территорий.
Источник: Аргументы и факты

Наёмники из Польши и Грузии проявляли наибольшую жестокость в отношении мирных жителей Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Особыми зверствами отличались поляки, отличались представители “Грузинского легиона”* и ряд иностранцев, которые выполняли просто какие-то менеджерские функции, больше управляя информационными потоками», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Дипломат отметил, что об этом упоминают люди, которых эвакуировали с освобожденных территорий. Также, по словам Мирошника, мирные жители рассказывают о боевиках,

общающихся между собой на английском и французском языках.

Напомним, финский журналист Кости Хейсканен, побывавший в освобожденных селах Курской области, подчеркнул в разговоре с aif.ru, что военнослужащие ВСУ и иностранные наемники нигде так не зверствовали, как в Суджанском районе. Он уточнил, что российские бойцы рассказывают ему, что ещё не видели такой жестокости.

* Террористическая организация, запрещённая в России.