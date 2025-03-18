Наёмники из Польши и Грузии проявляли наибольшую жестокость в отношении мирных жителей Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Особыми зверствами отличались поляки, отличались представители “Грузинского легиона”* и ряд иностранцев, которые выполняли просто какие-то менеджерские функции, больше управляя информационными потоками», — сказал он в эфире канала «Россия 24».
Дипломат отметил, что об этом упоминают люди, которых эвакуировали с освобожденных территорий. Также, по словам Мирошника, мирные жители рассказывают о боевиках,
общающихся между собой на английском и французском языках.
Напомним, финский журналист Кости Хейсканен, побывавший в освобожденных селах Курской области, подчеркнул в разговоре с aif.ru, что военнослужащие ВСУ и иностранные наемники нигде так не зверствовали, как в Суджанском районе. Он уточнил, что российские бойцы рассказывают ему, что ещё не видели такой жестокости.
* Террористическая организация, запрещённая в России.