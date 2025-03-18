Reuters: Израиль в одностороннем порядке прекратил сделку о приостановке огня

Армия Израиля ЦАХАЛ нарушила соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Военные вновь наносят авиаудары. Погибли уже минимум 15 человек, пишет Reuters.
Израиль заранее предупредил Соединенные Штаты о готовящемся ударе по Газе. В Белом доме отреагировали на такое решение властей и ЦАХАЛ.
«Президент Дональд Трамп ясно дал понять: ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, заплатят за свои действия», — подчеркнула пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.
Израильские власти планировали легализировать военные операции против ХАМАС. Это связано со сделкой о заложниках в секторе Газа. Соглашение не было продлено. Израиль прекращал огонь только на таком условии.