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Reuters: Израиль в одностороннем порядке прекратил сделку о приостановке огня

По словам представителя ХАМАС, Израиль нарушил соглашение о прекращении огня и нанес удары по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Армия Израиля ЦАХАЛ нарушила соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Военные вновь наносят авиаудары. Погибли уже минимум 15 человек, пишет Reuters.

Израиль заранее предупредил Соединенные Штаты о готовящемся ударе по Газе. В Белом доме отреагировали на такое решение властей и ЦАХАЛ.

«Президент Дональд Трамп ясно дал понять: ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, заплатят за свои действия», — подчеркнула пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.

Израильские власти планировали легализировать военные операции против ХАМАС. Это связано со сделкой о заложниках в секторе Газа. Соглашение не было продлено. Израиль прекращал огонь только на таком условии.