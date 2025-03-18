Детей с получением паспорта начнут привлекать к работе в выходные на каникулах

Необходимым условием для привлечения к труду является наличие письменного согласия самого работника, если его возраст составляет 15 лет. В случае, когда работнику исполнилось 14 лет, требуется письменное согласие как самого ребенка, так и одного из его родителей. Для детей-сирот предусмотрены особые условия: кроме письменного согласия несовершеннолетнего работника, необходимо также получить разрешение от соответствующего органа опеки и попечительства.