Застройщик омского парка Драверта представил окончательный дизайн-проект

Как рассказали в региональном минстрое, первоначальный концепция парка, работа над которой началась в прошлом году, была доработана с учетом мнения жителей. Парк сохранит свою функциональность в течение всего года. Здесь сформированы зоны для тихого и активного отдыха, сеть велодорожек и пешеходных маршрутов, предусмотрен паркинг.