Застройщик омского парка Драверта представил окончательный дизайн-проект

Строительная компания «Брусника», которая реализует в Омске сразу несколько крупных проектов, представила жителям Левого берега окончательный дизайн-проект парка Драверта. Напомним, новое общественное пространство должно появиться на бульваре Архитекторов.
Как рассказали в региональном минстрое, первоначальный концепция парка, работа над которой началась в прошлом году, была доработана с учетом мнения жителей. Парк сохранит свою функциональность в течение всего года. Здесь сформированы зоны для тихого и активного отдыха, сеть велодорожек и пешеходных маршрутов, предусмотрен паркинг.
Фото: минстрой Омской области.
Также представитель застройщика, технический директор «Брусники» Евгений Головкин рассказал, что совместно со специалистами будет исследована протекающая здесь река Замарайка, после чего будут разработаны варианты сохранения и благоустройства ее берегов.
«Набережная Замарайки станет природной кульминацией парка. Берег располагает к наблюдению за природой: амфитеатр у реки, травяной сад», — поделился планами Головкин.
Жители Левобережья одобрили представленный проект — он набрал 1,7 баллов из двух возможных. Возвести парк планируется до конца 2027 года. Компания вложит в строительство миллиард собственных средств и передаст парк на баланс города.