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Наурызнама: 18 марта в Казахстане — День национальной одежды

Пятый день в декаде Наурызнама посвящен Дню национальной одежды, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Символично, что на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о важности ношения национальной одежды. Вот и сегодняшний день направлен на популяризацию национальной одежды. Об этом передает Telegram-канал «Наурызнама».

В этот день у каждого казахстанца есть возможность выразить свою индивидуальность через одежду, поддержать единство и культурное разнообразие Казахстана.

К тому же сегодня национальная одежда обрела новую жизнь, и современные дизайнеры активно внедряют ее в повседневный стиль.