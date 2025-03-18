Наурызнама: 18 марта в Казахстане — День национальной одежды

Символично, что на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о важности ношения национальной одежды. Вот и сегодняшний день направлен на популяризацию национальной одежды. Об этом передает Telegram-канал «Наурызнама».
В этот день у каждого казахстанца есть возможность выразить свою индивидуальность через одежду, поддержать единство и культурное разнообразие Казахстана.
К тому же сегодня национальная одежда обрела новую жизнь, и современные дизайнеры активно внедряют ее в повседневный стиль.