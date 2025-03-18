ХАМАС выпустило первое заявление после атаки Израиля

«Нетаньяху и его нацистское правительство возобновляют агрессию и геноцидную войну против беззащитного мирного населения в секторе Газа. Мы возлагаем на преступного Нетаньяху и нацистскую сионистскую оккупацию полную ответственность за последствия вероломной агрессии в секторе Газа, а также за беззащитное мирное население и наш осажденный палестинский народ, который подвергается жестокой войне и систематической политике голода», — написано в telegram-канале ХАМАС.