В Госдуме назвали пять способов увеличить пенсию

Средства могут находиться как в Социальном фонде, так и в частных пенсионных фондах. Третий вариант — срочные пенсионные выплаты. Этот метод позволяет быстрее получить средства, назначаются они минимум на десять лет. В результате сумма выплат окажется больше, чем при стандартной системе.