Из Иркутска запустили прямые рейсы во Вьетнам

Одна из российских авиакомпаний возобновила прямые рейсы на вьетнамский курорт Нячанг после долгого перерыва. Как стало известно КП-Иркутск, первый лайнер вылетел из Иркутска 17 марта, загруженность пассажирами составила 97,8%, а значит, маршрут пользуется популярностью.
— Пока полетные программы во Вьетнам будут выполняться из Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Хабаровска. Вылеты планируются с частотой один раз в 13 дней, — рассказывают в пресс-службе чартерного перевозчика.
Отметим, один самолет рассчитан на 235 или 238 пассажиров в салоне экономического класса.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутский авиационный завод включили в Реестр инвестиционных проектов. Основной целью является освоение серийного производства пассажирского самолета МС-21, в год специалисты планируют собирать 36 экземпляров.