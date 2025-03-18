Из Иркутска запустили прямые рейсы во Вьетнам

— Пока полетные программы во Вьетнам будут выполняться из Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Хабаровска. Вылеты планируются с частотой один раз в 13 дней, — рассказывают в пресс-службе чартерного перевозчика.