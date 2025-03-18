Daily Mail: в ближайшие десятилетия Гавайские острова могут уйти под воду

Учёные из Гавайского университета выяснили, что ряд районов на острове Оаху, погружаются в океан в 40 раз быстрее, чем предполагалось, пишет Daily Mail.
По словам исследователей, это может угрожать инфраструктуре всего региона.
Учёные установили, что скорость погружения острова Оаху в воду составляет 0,6 миллиметра в год. При этом на территориях около берегов данный показатель возрос до 25 миллиметров в год.
«Это равносильно тому, как если бы вместо десяти листов бумаги на поверхность опускалось 400», — говорится в публикации.
В материале сказано, что примерно через 20 лет риск наводнений может увеличиться более чем на 50 процентов, а время «до критической точки» уменьшиться до 50 лет.
Возможный ущерб инфраструктуре может достигнуть 12,9 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что свыше шести миллионов объектов в Британии могут уйти под воду к 2050 году.