Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Mail: в ближайшие десятилетия Гавайские острова могут уйти под воду

Возможный ущерб инфраструктуре может достигнуть 12,9 миллиарда долларов.

Источник: Аргументы и факты

Учёные из Гавайского университета выяснили, что ряд районов на острове Оаху, погружаются в океан в 40 раз быстрее, чем предполагалось, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, это может угрожать инфраструктуре всего региона.

Учёные установили, что скорость погружения острова Оаху в воду составляет 0,6 миллиметра в год. При этом на территориях около берегов данный показатель возрос до 25 миллиметров в год.

«Это равносильно тому, как если бы вместо десяти листов бумаги на поверхность опускалось 400», — говорится в публикации.

В материале сказано, что примерно через 20 лет риск наводнений может увеличиться более чем на 50 процентов, а время «до критической точки» уменьшиться до 50 лет.

Возможный ущерб инфраструктуре может достигнуть 12,9 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что свыше шести миллионов объектов в Британии могут уйти под воду к 2050 году.