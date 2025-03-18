Сухость и неприятные ощущения: Врач назвал признаки компьютерного зрительного синдрома

Для уменьшения симптомов важно следовать простым рекомендациям. Делать перерывы каждые двадцать минут. Смотреть на объект на расстоянии шести метров не менее 20 секунд. Правильно организовать рабочее место: экран должен находиться на уровне глаз или немного ниже, на расстоянии 50−70 см. Обеспечьте комфортное освещение без ярких бликов. Увлажнять глаза с помощью капель. Если симптомы не исчезают, нужно обратиться к офтальмологу.