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В Иркутске отремонтируют Черемховский переулок

Подрядчик для проведения работ уже определен.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске отремонтируют Черемховский переулок. Об этом сообщили в мэрии.

На участке от улицы Чкалова до Черемховского переулка, 9Б проведут ремонтные работы. Подрядчик известен. Он обустроит проезжую часть, тротуары, заменит люки колодцев ливневой канализации, смонтирует тактильную плитку, ограждения, освещение, нанесет дорожную разметку.

Дополнительно будет организована санитарная обрезка зеленых насаждений и выкорчевывание пней.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Российской из-за ремонтных работ.