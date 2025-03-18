Россияне могут добиться повышения пенсии: в Госдуме дали несколько советов

Российские пенсионеры могут повысить размер ежемесячных государственных выплат. Для этого необходимо взять всё под свой контроль. Так, например, россиянин может самостоятельно выбрать более выгодный пенсионный фонд или перевести материнский капитал в накопления. Об этом напомнил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.
Более высокая пенсия — не миф. Многие просто не знают, как правильно действовать и куда обращаться по этому вопросу. Пенсионерам, в первую очередь, следует проконтролировать правильность учета трудового стажа и пенсионных взносов. Возможно, есть какие-то ошибки. Из-за этого пенсионные выплаты могут быть заниженными. Такое случается из-за недостачи справок или неверных сведений в документах. Всё следует тщательно перепроверять.
Если пенсионер нашел ошибку, он должен обратиться в Социальный фонд или подать заявление через Госуслуги. Для этого нужно предоставить подтверждение своим словам. Например, принести копии трудовых договоров или саму трудовую книжку.
«Второй способ — выбор выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями. Если вы участник накопительной пенсионной системы, важно внимательно подходить к выбору организации, где находятся ваши средства. Средства можно передать как в Социальный фонд России, так и в негосударственный пенсионный фонд», — уточнил Сергей Гаврилов.
Депутат рассказал и о других способах повышения выплаты. Есть инструмент, о котором мало кто вспоминает. Можно воспользоваться срочной пенсионной выплатой. Это означает, что россиянин имеет право на получение всех накопленных средств в короткий срок. Такой подход будет выгоден, если житель планирует воспользоваться большей частью средств в ближайшие годы.
Кроме того, в ГД предложили отменить ограничения на число иждивенцев, за которых пенсионер получает доплату. Это позволит членам многодетных семей жить комфортнее. В этом случае выплаты зависят от количества человек.
Помимо прочего, 1 апреля произойдет очередная индексация пенсий. Это относится к социальным выплатам. Размер пенсии станет больше на 15%. Россиян, получающих социальную выплату, всего 3,4 миллиона человек.