Россияне могут добиться повышения пенсии: в Госдуме дали несколько советов

Более высокая пенсия — не миф. Многие просто не знают, как правильно действовать и куда обращаться по этому вопросу. Пенсионерам, в первую очередь, следует проконтролировать правильность учета трудового стажа и пенсионных взносов. Возможно, есть какие-то ошибки. Из-за этого пенсионные выплаты могут быть заниженными. Такое случается из-за недостачи справок или неверных сведений в документах. Всё следует тщательно перепроверять.