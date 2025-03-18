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Дождливая погода будет во вторник на Южном Урале

Во вторник, 18 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром на севере гололедные явления, туманы. Температура воздуха днем составит в северной половине от +4 до +9 градусов, в южной — от +12 до +17. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на севере 3−8 метров в секунду, порывы до 13, на юге — 6−11.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 52% 760 мм рт. ст. +7°

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 18 марта, у Адриана, Георгия, Давида, Ивана, Ираида, Константина, Николая, Марка, Федора, Феофана.

Между прочим, 18 марта 2025 года отмечают день Конона-огородника. Согласно народным приметам, сегодня можно ухаживать за комнатными растениями. Дело в том, что пересадка и обрезка домашних цветов в этот день благоприятно скажется на их росте.