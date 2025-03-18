Дождливая погода будет во вторник на Южном Урале

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 18 марта, у Адриана, Георгия, Давида, Ивана, Ираида, Константина, Николая, Марка, Федора, Феофана.
Между прочим, 18 марта 2025 года отмечают день Конона-огородника. Согласно народным приметам, сегодня можно ухаживать за комнатными растениями. Дело в том, что пересадка и обрезка домашних цветов в этот день благоприятно скажется на их росте.