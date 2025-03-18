Дождливая погода будет во вторник на Южном Урале

Во вторник, 18 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром на севере гололедные явления, туманы. Температура воздуха днем составит в северной половине от +4 до +9 градусов, в южной — от +12 до +17. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на севере 3−8 метров в секунду, порывы до 13, на юге — 6−11.