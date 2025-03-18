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В Красноярске усилят контроль за чистотой общественного транспорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С потеплением на улицах города началось активное таяние снега, и салоны городского транспорта быстрее загрязняются.

Источник: НИА Красноярск

Все городские перевозчики обязаны усилить контроль за санитарным состоянием транспорта. Специалисты МКУ «Красноярскгортранс» регулярно проверяют чистоту подвижного состава, и эта работа находится на особом контроле.

Экипажам не всегда удается провести полноценную уборку во время работы на маршруте, но выпускать транспорт на линию и поддерживать его в чистоте в течение смены необходимо. Для того чтобы экипажи могли мыть транспорт, в том числе в процессе работы, в городе запустят дополнительный уличный моечный комплекс. Он будет располагаться на конечной остановке «ст. Красноярск — Северный». Запустить комплекс планируется при наступлении устойчивых плюсовых температур, в том числе ночью, сообщает Дептранс Красноярска.