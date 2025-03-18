В Красноярске усилят контроль за чистотой общественного транспорта

Экипажам не всегда удается провести полноценную уборку во время работы на маршруте, но выпускать транспорт на линию и поддерживать его в чистоте в течение смены необходимо. Для того чтобы экипажи могли мыть транспорт, в том числе в процессе работы, в городе запустят дополнительный уличный моечный комплекс. Он будет располагаться на конечной остановке «ст. Красноярск — Северный». Запустить комплекс планируется при наступлении устойчивых плюсовых температур, в том числе ночью, сообщает Дептранс Красноярска.