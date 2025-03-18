Роддом Алматы стал лучшим в Казахстане по итогам 2024 года

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения страны, при оценке учитывались:
- 14 клинических индикаторов;
- информация об аккредитованных МО;
- данные о количестве обоснованных жалоб.
Центр не только возглавил рейтинг, но и стал образцом организации приема пациентов и обеспечения их безопасности.
Лучший роддом страны берет свое начало с 1937 года и уже более 80 лет предоставляет качественную медицинскую помощь. В 2022 году его перевели со второго уровня регионализации перинатальной помощи на третий, что позволило расширить спектр оказываемых услуг.
Помимо признания лидером рейтинговой оценки, акимат города Алматы активно работает над модернизацией материально-технической базы учреждения. В планах — строительство нового здания роддома с последующим сносом старого корпуса.