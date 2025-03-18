Al Jazeera: число жертв серии ударов Израиля по Газе достигло 109

Свыше ста человек стали жертвами ударов ВВС Израиля по сектору Газа, информирует Al Jazeera.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от властей палестинского анклава.
«В результате авиаударов израильских ВВС по территории палестинского анклава были убиты не менее 109 человек. Отмечается, что основная часть погибших (52 человека) — жители расположенного на юге анклава города Хан-Юнис», — говорится в публикации.
Напомним, израильская сторона возобновила военные операции против движения ХАМАС. Израильские военные утверждают, что ЦАХАЛ наносит удары по объектам ХАМАС.
Ранее сообщалось о 15 погибших в результате атаки Израиля. В частности, жертвами авиаударов стали дети.