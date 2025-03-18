Британия и ЕС обсудят конфискацию замороженных российских активов

Великобритания и Европейский Союз (ЕС) усиливают обсуждения по вопросу изъятия замороженных российских активов с целью увеличения военных расходов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Участники переговоров обсудят создание юридической и финансовой базы для конфискации миллиардов долларов российских активов.
Согласно данным Bloomberg, несмотря на возражения ряда стран ЕС, включая Бельгию и Германию, которые опасаются подрыва принципа государственного иммунитета и негативного воздействия на евро, в переговорах уже достигнут определенный прогресс.
Уточняется, что подобный вопрос может быть затронут на запланированных переговорах 18 марта 2025 года между министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон обсуждает с Москвой разделение некоторых активов.