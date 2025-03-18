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Британия и ЕС обсудят конфискацию замороженных российских активов

Тема обеспечения юридической и финансовой основы для изъятия миллиардов долларов может быть поднята на встрече Лэмми и Каллас.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания и Европейский Союз (ЕС) усиливают обсуждения по вопросу изъятия замороженных российских активов с целью увеличения военных расходов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Участники переговоров обсудят создание юридической и финансовой базы для конфискации миллиардов долларов российских активов.

Согласно данным Bloomberg, несмотря на возражения ряда стран ЕС, включая Бельгию и Германию, которые опасаются подрыва принципа государственного иммунитета и негативного воздействия на евро, в переговорах уже достигнут определенный прогресс.

Уточняется, что подобный вопрос может быть затронут на запланированных переговорах 18 марта 2025 года между министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон обсуждает с Москвой разделение некоторых активов.